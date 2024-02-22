Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що зараз головне – стан Альберта та Наталії Кручиніних.

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Він є стабільно важким та без особливих змін. Лікарі роблять усе можливе, аби врятувати їх.

Найголовніше, що нас хвилює – стан нашого побратима та посестри. Станом на ранок він є стабільно важким. Без особливих змін в один чи інший бік. Але стабільність – це вже непогано. Лікарі роблять усе можливе, аби поставити наших людей до строю. Ми молимося та відчуваємо підтримку усієї України, за що величезна подяка,

– сказав Братчук.

Слідство вивчає усі версії

Як наголосив Братчук, наразі триває слідство. Правоохоронці відпрацьовують усі можливі версії. Навіть ті, які здаються дивними та нелогічними. Наразі діє таємниця слідства, тому потрібно дочекатися офіційних коментарів від правоохоронців.

Командування Української добровольчої армії висловило своє припущення, що насправді відбулося. Цілком ймовірно, що це був терористичний акт внаслідок діяльності диверсійно-розвідувальної групи ворога. Але варто дочекатися коментарів від слідства.

Слідство працює. Коли ми говоримо про теракт або діяльність ДРГ, то таке припущення було в офіційній заяві Української добровольчої армії. Наразі це залишається позицією, зокрема командування Української добровольчої армії. Але ще раз кажу – слідство триває. Розглядають усі версії без винятків,

– зазначив Братчук.

Що відомо про інцидент