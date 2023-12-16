В пятницу, 15 декабря, полиция Великого Манчестера в Великобритании сообщила журналистам о том, что Алекс был обнаружен вблизи французского города Тузлы. Узнала уже 17-летнего юношу его бабушка из-за видеозвонка.

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Как и где исчез Алекс

В 2017 году семейство Бетти в составе Алекса, его матери Мелании и дедушки Дэвид имели поездку в Испанию. Во время нее как раз мальчик, как считалось, "исчез".

Важно, что у матери не было опеки над собственным ребенком. Законной опекушкой Алекса была и есть бабушка.

Мы рады и чувствуем облегчение, ведь получили новости от французских властей о том, что Алекса Бетти нашли здорового и в безопасности,

– заявила помощница начальника полиции Великого Манчестера Крис Сайкс.

Также большое облегчение испытала бабушка, идентифицировавшая внука, связавшись с ним через видеосвязь. Ожидается, что Алекс несколько дней под наблюдением соответствующих служб, а затем отправится домой в Великобританию.

Юноша рассказал, что его мать и дедушка все это время за ним ухаживали. Он сначала жил в Испании, а затем переехал во Францию, где находился в так называемом "странствующем духовном сообществе". В конце концов, он принял решение о том, что хочет домой, отправился пешком в Соединенное Королевство.

По дороге парня заметил водитель, согласился его подвезти. Собственно, именно этому мужчине 17-летний подросток рассказал, что с ним произошло то, что уже шел пешком 4 дня.

Хотя Алекс имел деньги, нормальную одежду и еду, он направился в путь, поскольку захотел иметь нормальную жизнь, хорошее будущее, а также снова увидеть свою бабушку.

Обратите внимание! Мать и дедушку Алекса уже разыскивают правоохранительные органы. По состоянию на 15 декабря 2023 года их местонахождение не было известно.

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