Полиция рассматривает разные версии: в Милане загадочно погиб украинский экс-банкир Адарич
- Полиция Милана расследует гибель украинского экс-банкира Александра Адарича, который выпал из окна отеля.
- Следователи проверяют несколько версий, в частности возможную инсценировку смерти и связь с его профессиональной деятельностью.
В минувшую пятницу в Милане трагически погиб экс-глава правления Укрсиббанка, экс-владелец украинских банков Фидобанк, Евробанк и Эрсте банк Александр Адарич. Мужчину нашли мертвым на улице отеля, где он остановился.
Обстоятельства гибели Адарича расследует полиция Милана. Об этом пишет издание Corriere della Sera.
Почему мог погибнуть Александр Адарич?
Александр Адарич находился в Милане в элитном отеле типа B&B. Вечером украинский бизнесмен должен был уехать оттуда. Однако прямо в отеле Адарич выпал из окна. Полицейские подозревают, что к этому причастен "таинственный человек".
Полицейские пишут, что 54-летний Александр Адарич имел двойное гражданство – украинское и румынское. Для определения причины его гибели будут восстанавливать пути передвижения Адарича в Милане и выяснять, кто в тот день был с ним в апартаментах.
Первоначально стало известно, что по меньшей мере два человека поспешно покинули здание после инцидента. В номере полицейские нашли документы с разными именами. Считается, что гибель Адарича могла быть связана с его профессиональной деятельностью и деловыми связями.
Полиция рассматривает несколько версий произошедшего, включая то, что это могла быть инсценировка собственной смерти Адарича, а погиб он на самом деле раньше.
Следователи нашли жену бизнесмена, однако она не рассказала никаких нужных деталей. Работа над расследованием продолжается.
Что известно об Александре Адариче?
Александр Адарич родился 12 октября 1971 года в Павлограде. Он был экономистом и банкиром. Окончил Государственную горную академию в 1993 году, а Харьковский университет – в 1999 году. Адарич работал заместителем руководителя Павлоградского филиала, а впоследствии Харьковского филиала Приватбанка. С 2002 года занимал должность председателя правления Укрсиббанка.
В 2016 году Нацбанк признал банкротом Евробанк, 50% акций которого принадлежали консалтинговой фирме "Финанс аналит сервис". Компания опосредованно контролировалась тогдашним владельцем "Фидобанка" Адаричем.
Издание "Сопротивление" пишет, что Александр Адарич – украинский банкир, тесно связан с "семьей" беглого президента Виктора Януковича. Он считается одним из организаторов финансовых махинаций в сфере банковских и корпоративных схем.