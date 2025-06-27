Военный Александр Алферов возглавил Украинский институт национальной памяти

Кабмин назначил Александра Алферова председателем Украинского института национальной памяти. Историк и ветеран Третьей штурмовой бригады отныне будет заниматься сохранением национальной памяти.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. Кабинет Министров Украины назначил председателем Украинского института национальной памяти историка, ученого и ветерана Александра Алферова.

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Алферов стал главой Института нацпамяти

Он участвовал в боевых действиях и внес значительный вклад в просвещение военных.

Александр Алферов – украинский историк, телеведущий, радиоведущий, общественный и военный деятель. С 2010 года работал научным сотрудником Института истории Украины НАН Украины, является автором и соавтором 15 книг и более 100 научных статей.

С началом полномасштабного вторжения Алферов стал офицером ССО "Азов-Киев", а с сентября 2022 года служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде, где возглавлял группу гуманитарной подготовки и информационного обеспечения. Также был председателем экспертной группы по дерусификации в Киеве.