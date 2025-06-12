Где сейчас украинский языковед Авраменко и почему говорят, что он уехал за границу

Учитель украинского языка Александр Авраменко последние полгода практически не появлялся в информационном пространстве. В сети предполагают, что филолог сбежал из Украины.

Все, что известно о возможном выезде украинского филолога, сообщает 24 Канал.

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Где сейчас Александр Авраменко

Александр Авраменко, который был постоянным участником образовательных программ на канале "1+1", в последнее время почти полностью прекратил свою публичную деятельность. Если раньше он постоянно публиковал контент, то сейчас появляется довольно редко.

Почти полгода украинский языковед не постил ничего. В предпоследней публикации в ноябре 2024 года филолог анонсировал свое участие в программах на "1+1". После шестимесячной тишины – в мае 2025 года, запостил отрывок из шоу, где упоминалось его имя.

В фейсбук Авраменко несколько активнее, однако преимущественно ограничивается поздравлениями и рекламой вебинаров.

Слухи о выезде Александра Авраменко за границу появились из-за геолокации профиля филолога. Ранее в настройках можно было увидеть, что языковед находится в Испании. Сейчас же его место пребывания вручную скрыто.

Филолог может находиться в Испании / фото со страницы Авраменко

Первые домыслы возникли еще в сентябре 2024 года. Поклонники языковеда "налетели" на него после публикации фотографии с морского побережья. Впоследствии фото было удалено со страницы.

Сообщение языковеда с моря / фото со страницы Авраменко

В ответ на критику Авраменко ответил: "Я люблю Испанию, но украинским мужчинам выезд за границу запрещен". Однако его подписчиков это не убедило. "Ваша страница геолоцирована и указывает Spain уже не первый месяц. Зачем обманывать подписчиков?" – писали в комментариях. На что Авраменко лаконично ответил: "Что с вами не так? Успокойтесь".

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