Умер известный писатель и журналист из Ровно Александр Берестяной
- 2 августа умер известный писатель и журналист Александр Берестяной.
- Он оставил 6 поэтических сборников, поэму "ПЛАНЕТА Чуб СТ -16" и коллективные сборники.
2 августа после тяжелой болезни умер известный писатель, журналист, общественный деятель из Ровно Александр Берестяной. Он отошел в вечность на 70-м году жизни.
Он был членом Национальных союзов журналистов и писателей Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ровенскую областную организацию Национального союза писателей Украины.
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Что известно об Александре Берестяном?
Александр Берестяной родился 11 августа 1954 года в городе Охотск, Хабаровского края. Однако, его детство и школьные годы прошли в Житомире.
Еще в 8 классе он начал писать поэзию, а позже – посещать литературную студию, которую вел известный поэт Борис Тен.
Александр Берестяной закончил Украинский институт инженеров водного хозяйства в Ровно, работал в строительно-монтажном управлении, был начальником Центра общественных связей УМВД Украины в Ровенской области, спикером Ровенского облсовета. Также он вел на местном телеканале 2 авторские телепрограммы, а еще – активно печатался в местных и республиканских медиа.
По себе Александр Берестяной оставил 6 поэтических сборников, отдельно изданную поэму "ПЛАНЕТА Чуб СТ -16", а также коллективные сборники "Майдан. Война", "Революция достоинства", "Наше слово – меч духовный".
Выражаем искренние соболезнования семье и близким покойного. Светлая память об Александре Николаевиче останется в сердцах всех, кто знал его лично или коснулся его слова.
Вечная память и Царство Небесное его душе,
– написали коллеги.
Простились с выдающимся украинцем 3 августа.