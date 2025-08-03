2 августа после тяжелой болезни умер известный писатель, журналист, общественный деятель из Ровно Александр Берестяной. Он отошел в вечность на 70-м году жизни.

Он был членом Национальных союзов журналистов и писателей Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ровенскую областную организацию Национального союза писателей Украины.

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Что известно об Александре Берестяном?

Александр Берестяной родился 11 августа 1954 года в городе Охотск, Хабаровского края. Однако, его детство и школьные годы прошли в Житомире.

Еще в 8 классе он начал писать поэзию, а позже – посещать литературную студию, которую вел известный поэт Борис Тен.

Александр Берестяной закончил Украинский институт инженеров водного хозяйства в Ровно, работал в строительно-монтажном управлении, был начальником Центра общественных связей УМВД Украины в Ровенской области, спикером Ровенского облсовета. Также он вел на местном телеканале 2 авторские телепрограммы, а еще – активно печатался в местных и республиканских медиа.

По себе Александр Берестяной оставил 6 поэтических сборников, отдельно изданную поэму "ПЛАНЕТА Чуб СТ -16", а также коллективные сборники "Майдан. Война", "Революция достоинства", "Наше слово – меч духовный".

Выражаем искренние соболезнования семье и близким покойного. Светлая память об Александре Николаевиче останется в сердцах всех, кто знал его лично или коснулся его слова.

Вечная память и Царство Небесное его душе,

– написали коллеги.

Простились с выдающимся украинцем 3 августа.