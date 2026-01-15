Один из лучших IT-новаторов: кто стал новым временным руководителем Минцифры

Правительство назначило временно исполняющего обязанности министра цифровой трансформации. Ранее он работал в ведомстве на другой должности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на опубликованное распоряжение на Правительственном портале.

Кто временно возглавит Минцифры?

Кабинет министров решил временно назначить на должность министра цифровой трансформации бывшего заместителя Михаила Федорова Александра Борнякова. Он будет исполнять обязанности главы министерства.

Ранее Борняков работал заместителем министра цифровой трансформации по вопросам развития IT. Он был причастен к руководству таких проектов, как Дія.City, uResidency, Brave1 и занимался развитием собственного искусственного интеллекта.

Что известно о Борнякове?

Александр Борняков учился в Киевском национальном авиационном университете на специальности "маркетинг". Второе образование он получил в Университете Нью-Брансуика, что в Канаде, а также получил степень MPA в Колумбийском университете.

Александр Борняков основал ИТ-компанию SoftTechnics. Он был в составе правления компании Intersog Украина как управляющий партнер. Кроме того, Борняков основал платформу для монетизации видеорекламы VertaMedia, которую в 2018 году переименовали в Adtelligent Inc. Кроме того, бизнесмен стал соучредителем и членом правления компании Clickky, и бизнес-инкубатора WannaBiz. Борняков считается одним из лучших бизнес-лидеров-новаторов Украины по версии The Kyiv Post.

В 2010 году Александр стал депутатом Одесского областного совета, а через 5 лет – Одесского городского совета. В 2019 году его назначили заместителем Министра цифровой трансформации по вопросам развития IT.

Александр Борняков также является секретарем наблюдательного совета UkraineInvest и входит в наблюдательный совет Ukrainian Startup Fund. В 2026 его основные приоритеты – это европейская интеграция.

Почему уволили Михаила Федорова?