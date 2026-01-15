Про це пише 24 Канал з посиланням на опубліковане розпорядження на Урядовому порталі.

Хто тимчасово очолить Мінцифри?

Кабінет міністрів вирішив тимчасово призначити на посаду міністра цифрової трансформації колишнього заступника Михайла Федорова Олександра Борнякова. Він буде виконувати обов'язки очільника міністерства.

Раніше Борняков працював заступником міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT. Він був дотичний до керівництва таких проєктів, як Дія.City, uResidency, Brave1 і займався розвитком власного штучного інтелекту.

Що відомо про Борнякова?

Олександр Борняков навчався в Київському національному авіаційному університеті на спеціальності "маркетинг". Другу освіту він здобув в Університеті Нью-Брансвіка, що в Канаді, а також здобув ступінь MPA в Колумбійському університеті.

Олександр Борняков заснував ІТ-компанію SoftTechnics. Він був у складі правління компанії Intersog Україна як керівний партнер. Крім того, Борняков заснував платформу для монетизації відеореклами VertaMedia, яку у 2018 році перейменували на Adtelligent Inc. Крім того, бізнесмен став співзасновником і членом правління компанії Clickky, та бізнес-інкубатора WannaBiz. Борняков вважається одним з кращих бізнес-лідерів-новаторів України за версією The Kyiv Post.

У 2010 році Олександр став депутатом Одеської обласної ради, а через 5 років – Одеської міської ради. У 2019 році його призначили заступником Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT.

Олександр Борняков також є секретарем наглядової ради UkraineInvest і входить до наглядової ради Ukrainian Startup Fund. У 2026 його основні пріоритети – це європейській інтеграції.

