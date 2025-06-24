ВАКС будет избирать меру пресечения Чернышеву: идет ли речь о содержании под стражей
- САП ходатайствует в Высшем антикоррупционном суде о мере пресечения для вице-премьера Чернышова в виде залога без содержания под стражей.
- Чернышева подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, связанного с квартирной схемой стоимостью более 14,5 млн грн.
На 25 июня запланировано рассмотрение дела судьей Виталием Крикливым, где будет определена сумма залога и возможность содержания под стражей.
Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствует в Высшем антикоррупционном суде, чтобы для вице-премьера Алексея Чернышева избрали меру пресечения в виде залога без содержания под стражей.
Рассмотрение дела состоится судьей Виталием Крикливым 25 июня в 11:00. Ходатайство основывается на подозрении Чернышова в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
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САП не просит ареста – только залог
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит применить меру пресечения в виде залога – без содержания под стражей.
Заседание суда по избранию меры пресечения вице-премьер-министру национального единства назначено на 11 часов 25 июня. Ходатайство будет рассматривать следственный судья Виталий Крикливый,
– сказала пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.
23 июня НАБУ и САП сообщили вице-премьеру – министру национального единства Алексею Чернышеву о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, участие в схеме принимали застройщик, госсекретарь и советник министерства. Стоимость квартир, которые должны были получить фигуранты, составляет более 14,5 миллиона гривен.
22 – 23 июня Чернышов вернулся в Украину после зарубежной командировки и прибыл в НАБУ для допроса. Он заявил о конструктивном двухчасовом диалоге с детективами и готовности сотрудничать. На следующей неделе суд выберет сумму залога и определит, оставлять ли Чернышова под стражей или нет.
Ранее по делу подозрения получили экс-советник министра Горбатюк, экс-госсекретарь Володин, директор госпредприятия Сушон и застройщик Копыстыра. Некоторым участникам уже избраны меры пресечения – арест с залогами от 20 до 100 миллионов гривен.