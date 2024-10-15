Отважный побратим, отзывчивый человек, верный друг: на войне погиб командир нацгвардейцев "Турист"

На фронте, прикрывая свое подразделение, погиб защитник Александр Чухно. Нацгвардеец с позывным "Турист" был командиром пехотной роты 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж".

Военному навсегда останется 32 года. Трагическую весть сообщили в Гребенковской городской общине.

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Александр Чухно погиб на войне

Он был отважным, мотивированным воином, надежным сослуживцем, который спас жизнь не одному своему собрату, но потерял свою,

– говорится в сообщении.

Александр Иванович Чухно родился 14 июня 1992 в Харькове, а потом переехал на Полтавщину. Учился в школе №2 города Гребенка, после окончания которой поступил в Киевский политехнический институт. В 2014 году был призван на срочную службу в ряды Национальной гвардии и продолжал ее во Львове.

Нацгвардеец стал на защиту Украины еще во время АТО. До полномасштабной войны с Россией защитник выполнял боевые задачи в составе 4-й бригады оперативного назначения НГУ имени Героя Украины Сергея Михальчука "Рубеж".

С первых дней российской агрессии и до дня своей гибели "Турист" находился на передовой. Герой командовал 2-й ротой первого батальона оперативного назначения, одновременно оставался рядом со своими собратьями, для которых был и наставником, и другом, и отцом.

"Мы так и не встретились...Командир подразделения одной из самых дорогих мне бригад "Рубеж"... "Турист" на щите!.. Пришла страшная весть о том, что командир погиб, прикрывая своих солдат. Невозможно постичь всех границ боли от потери такого человека... Боль, слезы, ненависть к орде, которая убивает, уничтожает наших лучших людей. Вечная память... Соболезнования всем собратьям, которые, знаю, прошли круги ада на войне", – написала в фейсбук-посте Любовь Наконечная.

Знакомые и подчиненные говорили, что он – настоящий командир, отважный побратим, отзывчивый человек и верный друг. Его жизненным кредо было: "Я поведу ребят только туда, куда пойду сам". И до последнего вздоха "Турист" не изменил своим словам. В Гребенковской городской общине отметили, что командир пехотной роты Александр Чухно погиб смертью воина, прикрывая свое подразделение.

"Наш защитник показал пример настоящего патриота, пример храбрости и отваги, он честно и до конца выполнял свой долг воина и гражданина, отдав свою бесценную жизнь за свободное будущее в Независимой Украине... Наш Герой навсегда останется в наших сердцах!" – отметили в громаде.

У погибшего защитника Украины осталась мама, родные и близкие. О дате, месте и времени его захоронения сообщат дополнительно.

"Турист. На щите. Друг. Побратим. Командир пехотной роты. Погиб смертью воина, прикрывая свое подразделение. Спи спокойно, братик! Спасибо, что был..." – прокомментировал воин бригады "Рубеж" Андрей Косик.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память!