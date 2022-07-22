Бывший министр перенес 2 операции
Александр Данилюк рассказал, что 19 июня получил серьезные травмы в результате аварии. По его словам, авария произошла, когда он возвращался из штаба в свою часть.
Обратите внимание В Киеве авто на скорости влетело в бетонный блок: в салоне находилась семья
Бывший глава Минфина отметил, что столкновение не давало много шансов выжить, однако ему повезло, что навстречу ехал собрат.
Столкновение не давало мне много шансов выжить. Я держался в сознании, пока не убедился, что и оружие и документы в безопасности. Мне очень повезло, что навстречу ехал мой собрат – он остановился помочь и сразу сообщил командованию,
– написал Данилюк.
Бывший секретарь СНБО рассказал, что в результате полученных травм ему пришлось перенести две операции и провести 2 недели в реанимации. Данилюк, который 22 июля празднующий день рождения, отметил, что сейчас ему уже лучше.
Бывший министр финансов также сообщил, что 7 июля женился на дизайнере Лилии Литковской. На праздновании политик был в инвалидной коляске.
Данилюк и раньше попадал в аварии
- В сентябре 2021 года Александр Данилюк рассказал, что в ночь с 17 на 18 августа попал в ДТП. Политик ехал на мотоцикле, когда непогода прямо перед ним свалила дерево.
- Вслед за Данилюком в это же дерево врезался еще автомобиль, который чудом не задел политика. Данилюк рассказал, что он пролетел 40 метров перед тем, как остановиться.
- В результате аварии экс-министр финансов сообщил, что разбил свой мотоцикл.