Колишній міністр переніс 2 операції
Олександр Данилюк розповів, що 19 червня отримав серйозні травми, внаслідок аварії. За його словами, аварія сталася, коли він повертався зі штабу у свою частину.
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Колишній глава Мінфіну зазначив, що зіткнення не давало багато шансів вижити, однак йому пощастило, що назустріч їхав побратим.
Зіткнення не давало мені багато шансів вижити. Я тримався у свідомості доки не пересвідчився, що і зброя і документи у безпеці. Мені дуже поталанило, що назустріч їхав мій побратим – він зупинився допомогти і одразу повідомив командуванню,
– написав Данилюк.
Колишній секретар РНБО розповів, що внаслідок отриманих травм йому довелося перенести дві операції та провести 2 тижні в реанімації. Данилюк, який 22 липня святкує день народження, наголосив, що зараз йому вже краще.
Колишній міністр фінансів також повідомив, що 7 липня одружився з дизайнеркою Лілією Літковською. На святкуванні політик був в інвалідному візку.
Данилюк і раніше потрапляв в аварії
- У вересні 2021 року Олександр Данилюк розповів, що у ніч з 17 на 18 серпня потрапив у ДТП. Політик їхав на мотоциклі, коли негода прямісінько перед ним звалила дерево.
- Слідом за Данилюком у це ж дерево врізався ще автомобіль, який дивом не зачепив політика. Данилюк розповів, що він пролетів 40 метрів перед тим, як зупинитися.
- Унаслідок тієї аварії ексміністр фінансів повідомив, що розбив свій мотоцикл.