Колишній міністр переніс 2 операції

Олександр Данилюк розповів, що 19 червня отримав серйозні травми, внаслідок аварії. За його словами, аварія сталася, коли він повертався зі штабу у свою частину.

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Колишній глава Мінфіну зазначив, що зіткнення не давало багато шансів вижити, однак йому пощастило, що назустріч їхав побратим.

Зіткнення не давало мені багато шансів вижити. Я тримався у свідомості доки не пересвідчився, що і зброя і документи у безпеці. Мені дуже поталанило, що назустріч їхав мій побратим – він зупинився допомогти і одразу повідомив командуванню,

– написав Данилюк.

Колишній секретар РНБО розповів, що внаслідок отриманих травм йому довелося перенести дві операції та провести 2 тижні в реанімації. Данилюк, який 22 липня святкує день народження, наголосив, що зараз йому вже краще.

Колишній міністр фінансів також повідомив, що 7 липня одружився з дизайнеркою Лілією Літковською. На святкуванні політик був в інвалідному візку.

Данилюк і раніше потрапляв в аварії