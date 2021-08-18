Данилюк зауважив, що "народився у сорочці". На дорогу, по якій їхав політик, пориви вітру звалили дерево "сухостій".

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Дивом зреагував. Допомогла школа мотокросу (дякую моєму тренеру та партнеру з мотокросу Roman Morozov). Знав, що гальмувати – смерть. Якось примудрився "перескочити",

– поділився деталями Данилюк.

Політик розповів, що йому довелося летіти метрів 40. А поки не "зупинився", перед очима промайнуло усе життя.

Слідом за Данилюком у це ж дерево врізався ще автомобіль. Він дивом не зачепив політика. Данилюк подякував своєму ангелу-охоронцю, який не залишив його у таку мить.

За словами політика, пошкоджена автівка відразу не зупинилася. Згодом він побачив її приблизно за 200 метрів від місця ДТП. На щастя, жертв внаслідок інциденту не було.

Данилюк зауважив, що мотоциклу, який він дуже любив, – "гаплик". Транспортний засіб взяв на себе весь удар.

"Особлива подяка Миколі на "Ланосі", якій допоміг зібрати речі, зафіксувати мотоцикл та швидко прибрати дерево, щоб уберегти інших від нових зіткнень", – заявив політик.

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Рятувальники 17 серпня оголосили штормове попередження у низці областей України.

Невдовзі погода суттєво погіршилася.

Зокрема, Хмельницький накрила настільки потужна злива, що деякі вулиці перетворилися на річки. Окрім того, місто потерпало від шквального вітру та граду.

Також від негоди суттєво постраждала Буковина. Сильний вітер ламав дерева. Завали ускладнили проїзд на багатьох дорогах області.

Текст публікації Данилюка:

Народився в сорочці.

Вчора вночі дорогою додому, що проходить лісом, через порив вітру просто перед носом падає дерево. Сухостій, як потім з’ясувалося, але це окрема історія – ці дерева і чому їх не прибирають.

Дивом зреагував. Допомогла школа мотокросу (дякую моєму тренеру та партнеру з мотокросу Roman Morozov). Знав, що гальмувати – смерть. Якось примудрився "перескочити". Пролетів метрів зо сорок, "зупинився" у метрах 100. Поки летів ці метри, перед обличчям промайнуло все життя – правду кажуть.

Слідом за мною у це ж дерево (на пагорбі, його знизу не видно) врізався ще й автомобіль і дивом мене не зачепив. Мій ангел-охоронець і у цей момент мене не залишив. Дякую! Та машина чомусь не зупинилася одразу – вже пізніше її бачив на узбіччі у 200 метрах від місця зіткнення капітально пошкодженою. Слава богу, всі живі.

Мотоциклу гаплик. Я його, звісно, дуже любив, і цього разу він узяв на себе весь удар.

Особлива подяка Миколі на "Ланосі", якій допоміг зібрати речі, зафіксувати мотоцикл та швидко прибрати дерево, щоб уберегти інших від нових зіткнень.

За хвилин 30 приїхала поліція – хороші хлопці. Спитали: "Де дерево?". Дерево відтягли на узбіччя. Це на ньому я гордо сиджу.