Ранее, 11 января, суд постановил содержать Дубинского под стражей до 13 февраля включительно. Подозреваемый включался по видеосвязи, поскольку ему удалили аппендикс.

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Какое решение суда 1 февраля в отношении Дубинского

Нардеп будет под стражей до 13 февраля, ведь Киевский апелляционный суд отказал адвокатам политика в изменении меры пресечения.

Собственно, меру пресечения Дубинскому продлевают неоднократно, сам нардеп все время твердит, что его "заказали".

Что инкриминируют Дубинскому