Раніше, 11 січня, суд постановив тримати Дубінського під вартою до 13 лютого включно. Підозрюваний включався по відеозв'язку, оскільки йому видалили апендицит.
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Яке рішення суду 1 лютого стосовно Дубінського
Нардеп буде під вартою до 13 лютого, адже Київський апеляційний суд відмовив адвокатам політика у зміні запобіжного заходу.
Власне, запобіжний захід Дубінському продовжують неодноразово, сам нардеп весь час твердить, що його "замовили".
Що інкримінують Дубінському