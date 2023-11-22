Департамент з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України розкрив деталі умов перебування чинного народного депутата Олександра Дубінського у СІЗО.

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Які умови в камері Дубінського

Чинний депутат перебуває у стандартній (не платній) камері разом зі ще одним ув’язненим. Вона облаштована інвентарем, меблями та предметами господарського призначення. У Мін'юсті додали, що Дубінський має індивідуальне спальне місце та необхідний комплект постільної білизни.

На запитання журналістів, чи має Дубінський якісь привілеї у СІЗО у звʼязку зі своїм статусом, відомство зазначило, що це заборонено законодавчо. Також у Мінʼюсті додали, що скарг, заяв і пропозицій щодо умов тримання від Дубінського до адміністрації слідчого ізолятора не надходило.

Чому Дубінський перебуває у СІЗО