Интересно, что это произошло через несколько недель после того, как США ввели санкции против нардепа.

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Что известно

Мать нардепа Александра Дубинского пенсионерка Алла Березовская приобрела квартиру в Барселоне 28 февраля 2022 года. Аж за 288 тысяч евро.

Также в конце 2021 года в Барселоне купила квартиру гражданская жена Дубинского Елена Деккерт. Правда, более скромную – за 100 тысяч евро.

Сделка состоялась через несколько недель после введения персональных санкций в США против Дубинского, что подтверждается информацией из испанского реестра прав на недвижимое имущество. Именно тогда США обвинили экс-депутата во вмешательстве в президентские выборы в Америке, назвав его частью "связанной с Россией сети иностранного влияния",

– пишет издание.

Откуда у родни Дубинского столько денег

Издание "Игла" со ссылкой на источники в спецслужбах пишет, что средства родным Дубинского поступали от граждан из России.

Как нам стало известно средства родным Дубинского, которого обвиняют в государственной измене, поступали от Ксении Кац и ее матери Елены несколькими транзакциями. И по сути после этого была покупка недвижимости. И здесь надо заметить, что Ксения Кац училась в Московском государственном университете, о чем есть информация на ее профиле в LinkedIn. А наши спецслужбы подтвердили, что она работала в Администрации президента России,

– сказала председатель общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив.

Напомним, что по данным СБУ Дубинский был членом преступной организации, которую сформировало российское ГРУ. Основной задачей этой группы было расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене. Дубинский даже имел свой позывной – "Буратино".