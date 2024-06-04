Об этом сообщил первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко. Он пообещал, что вскоре общественность узнает много интересного об одиозном политике.

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Следствие скоро завершится

Александр Удовиченко напомнил, что преступление, которое инкриминируют Дубинскому – это госизмена, содействие России в формировании медийного и публичного мнения, попытки испортить политические отношения Украины и США. Он отметил, что дело находится на завершающем этапе.

Заместитель директора ГБР говорит, что нардеп пытается показать себя жертвой репрессий и преследований – однако это на самом деле не так.

Давайте посмотрим, как это выглядит. Народный депутат от правящей партии проводит пресс-конференцию по фактам возможной коррупции высшим политическим руководством одного из наших стратегических партнеров. Это инструмент, который с большой вероятностью может создать политическую турбулентность,

– говорит Удовиченко.

В то же время он отметил, что когда суд будет исследовать доказательства, общество услышит много интересного.

Дело Дубинского