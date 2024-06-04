Об этом сообщил первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко. Он пообещал, что вскоре общественность узнает много интересного об одиозном политике.
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Следствие скоро завершится
Александр Удовиченко напомнил, что преступление, которое инкриминируют Дубинскому – это госизмена, содействие России в формировании медийного и публичного мнения, попытки испортить политические отношения Украины и США. Он отметил, что дело находится на завершающем этапе.
Заместитель директора ГБР говорит, что нардеп пытается показать себя жертвой репрессий и преследований – однако это на самом деле не так.
Давайте посмотрим, как это выглядит. Народный депутат от правящей партии проводит пресс-конференцию по фактам возможной коррупции высшим политическим руководством одного из наших стратегических партнеров. Это инструмент, который с большой вероятностью может создать политическую турбулентность,
– говорит Удовиченко.
В то же время он отметил, что когда суд будет исследовать доказательства, общество услышит много интересного.
Дело Дубинского
- СБУ подозревает, что Дубинский был членом преступной организации, которую сформировало российское ГРУ и имел позывной "Буратино". Основной задачей этого этой группы было расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене.
- Однако это не единственное подозрение, которое получил нардеп. Так, в августе 2023 года Дубинский получил подозрение за незаконное пересечение границы. Он по поддельным документам незаконно выезжал из Украины на отдых в Европу.
- Также следствие утверждает, что он помог брату своей сожительницы переправиться в европейскую страну под видом волонтера.
- Кроме этого, нардеп уже получил приговор по другому делу. Печерский районный суд города Киева признал виновным нардепа в нарушении установленных законом требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Дубинский использовал свой мандат для решения частных интересов. Он должен был уплатить штраф.