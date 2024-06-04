Про це повідомив перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко. Він пообіцяв, що невдовзі громадськість дізнається багато цікавого про одіозного політика.

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Слідство скоро завершиться

Олександр Удовиченко нагадав, що злочин, який інкримінують Дубінського – це держзрада, сприяння Росії в формуванні медійної і публічної думки, спроби зіпсувати політичні відносини України і США. Він зазначив, що справа перебуває на завершальному етапі.

Заступник директора ДБР каже, що нардеп намагається показати себе жертвою репресій і переслідувань – однак це насправді не так.

Давайте подивимося, як це виглядає. Народний депутат від правлячої партії проводить пресконференцію щодо фактів можливої корупції вищим політичним керівництвом одного за наших стратегічних партнерів. Це інструмент, який з великою ймовірністю може створити політичну турбулентність,

– каже Удовиченко.

Водночас він наголосив, що коли суд буде досліджувати докази, суспільство почує багато цікавого.

Справа Дубінського