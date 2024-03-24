На войне ликвидировали пропагандиста "Известий" Александра Федорчака

На фронте ликвидировали российского пропагандиста Александра Федорчака. Он работал в "Известиях" и неоднократно публиковал репортажи из разрушенных украинских городов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

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Что известно о смерти Федорчака

Александр Федорчак в последнее время работал на территории Луганской и Харьковской областей. Подробности гибели пропагандиста уточняются, однако предварительно он погиб в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных Сил.

Последний репортаж Федорчака о ситуации на Купянском направлении вышел в эфир буквально накануне гибели.

Известно, что Александр Федорчак родился в Крыму. Сначала он работал в газете, а впоследствии перешел на телевидение. В декабре 2024 года ездил в оккупированный Бахмут. Он записал обращение на фоне архитектурного памятника – здания Азово-Донского банка, которое сейчас разрушено обстрелами. От него остался только фасад, внутри все разрушено.

Александр Федорчак в Бахмуте / фото российских СМИ

В видео Федорчак говорил, что "в городе стало спокойнее". Тогда пропагандист связал это с тем, что российская армия продолжает продвигаться вглубь Донецкой области.

Кстати, недавно топ-темой в российских СМИ была смерть матери Олеся Бузины – Валентины. В Москве раскручивали "трагическую историю женщины, которая так и не добилась справедливости". Ее сына, скандального пророссийского журналиста, убили в Киеве в 2015 году.