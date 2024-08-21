"Надзирателю за судами" времен Порошенко Грановскому отменили подозрение, – СМИ

Экс-нардеп Александр Грановский выиграл Высший антикоррупционный суд. Последний отменил ему сообщение о подозрении от НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревало Грановского, которого во времена президентства Петра Порошенко называли "куратором президента в судах", в организации коррупционной схемы на 93,3 миллиона гривен.

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Что решил Высший антикоррупционный суд

Отменить сообщение о подозрении Грановскому Александру Михайловичу от 21.10.2022 в уголовном производстве Nº52016000000000380 от 20.10.2016,

– говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда, которое есть в распоряжении издания.

В документе традиционно отметили, что решение могут обжаловать непосредственно к Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 5 дней со дня его объявления.



Постановление, которое получили и обнародовали журналисты УП / скриншот

Кстати, Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе с САП 21 октября 2022 года сообщило о подозрении экс-нардепу. Ведь его считали организатором коррупционной схемы, которая нанесла 93,3 миллиона гривен ущерба акционерному обществу "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству).

Следствие установило, что народный депутат Украины VIII созыва организовал схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам, ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физически поставки обеспечивал этим компаниям "ОПЗ",

– написало тогда НАБУ.

По их данным, схема действовала в марте – декабре 2015 года. Из-за нее завод недополучил доход в около 93,3 миллиона гривен.

Обратите внимание! Александр Грановский неоднократно встречался с судьями и прокурорами. В 2016 году, как пишет УП, нардепы даже планировали обратиться в НАБУ из-за этого.