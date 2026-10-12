Ударов по Киеву – в 4 раза больше, а средства громад на подготовку к зиме – блокируют, – эксперт

Александр Харченко сообщил, что интенсивность ударов российских оккупантов по энергообъектам Киева за последние недели возросла в четыре раза. Между тем правительство, как сообщил эксперт, блокирует средства местных громад на счетах Госказначейства. Это еще больше затрудняет подготовку к зиме.

Александр Харченко – директор Центра исследования энергетики – подчеркнул, что Россия наносит четкие, целенаправленные и массированные удары по Киевскому энергетическому узлу. Разумеется, обстрелы происходили и летом. Однако в течение последних шести недель, по словам эксперта, ситуация обострилась.

Враг активизировал обстрелы энергообъектов Киева

Характеризуя последние удары врага, Харченко отметил: условно из 150 ударов в месяц летом 15 наносились по энергообъектам Киева, тогда как сейчас их количество возросло до 60. Значительную часть этих ударов враг нанес баллистическими ракетами.

Директор Центра исследования энергетики отметил: российским оккупантам не удалось добиться того успеха, на который они рассчитывали. В то же время на данный момент утрачено несколько важных возможностей для подачи электроэнергии в украинскую столицу. Кроме того, оккупанты продолжают наносить удары по определенным узловым точкам, важным для распределения электроэнергии, непосредственно на территории Киева.

Харченко ответил, что это затрудняет подготовку к зиме

Харченко также рассказал, что сейчас затрудняет подготовку к зиме не только в Киеве, но и в других городах. Речь идет о действиях правительства, которое заблокировало средства местных громад на счетах Госказначейства.

Сейчас из-за нехватки финансов заблокированы расчеты, в том числе за то оборудование, которое должно было бы сейчас отправляться и в Киев, и в другие города для того, чтобы завершить подготовку к отопительному сезону,

– подчеркнул директор Центра исследования энергетики.

По его словам, существует множество ситуаций, когда оборудование уже оплачено на 70%. В то же время даже его не могут принять и приступить к установке.

"Я знаю, что все мэры сейчас бегают по потолку в Кабмине, пытаясь разблокировать хотя бы какие-то выплаты", – добавил Харченко.

Также в качестве большой проблемы он выделил дефицит квалифицированных кадров, ведь людей не хватает буквально на каждом участке.

Ранее стало известно, что правительство, а также Государственная казначейская служба приостановили выплаты и проведение платежей местным общинам. Оксана Продан – советница председателя Ассоциации городов Украины – подчеркнула, что это существенно влияет на подготовку к отопительному сезону.