Подержал в руках РПГ: Александр Хижняк посетил боевые позиции украинских военных

Олимпийский чемпион Александр Хижняк посетил позиции украинских защитников на фронте. Спортсмен побывал в расположении 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной Гвардии Украины.

8 августа 2024 Александр Хижняк победил в финале Олимпиады-2024, став олимпийским чемпионом. Это "золото" стало для боксера дебютным в карьере на уровне Олимпийских игр.

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Хижняк посетил позиции военных

Боксер пообщался с украинскими защитниками, подержал оружие и поблагодарил их. Военные, свою очередь, показали условия в которых находятся и рассказали о состоянии дел на своих позициях.

Также Александр Хижняк подписал боксерские перчатки, которые подарил командиру бригады Вячеславу Краснопольскому.

Александр Хижняк на позициях украинских защитников / Фото ФБУ

Отметим, что Александр Хижняк является военнослужащим Государственной пограничной службы Украины.