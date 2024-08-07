Начните наконец действовать, – "Калина" обнародовал причины смерти замученного в плену азовца Ищенко

Согласно результатам вскрытия, судебно-медицинский эксперт выяснил, что украинский пленный Александр Ищенко, который был водителем в полку "Азов" умер в СИЗО Ростова-на-Дону из-за "закрытой тупой травмы грудной клетки в результате контакта с тупым предметом".

Об этом сообщил заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламар с позывным "Калина".

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Причины смерти Александра Ищенко

"Подтвержден факт очередного жестокого убийства украинского военнопленного", – написал Святослав Паламар 7 августа в своем фейсбуке.

Он добавил документ с согласования госпожи Елены, жены замученного Ищенко Александра Александровича, который мобилизовался в "Азов" 27 февраля 2022 года.

По его словам, это не просто еще одно циничное нарушение россиянами Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Это, как отметил Паламар, "удар по человеческой чести и достоинству, по международному праву, по тем принципам и ценностям, которые мы отстаиваем на фронте".

Согласно результатам вскрытия, которые опубликовал Паламар, множественные переломы ребер, шок и закрытая тупая травма грудной клетки из-за "контакта с тупым предметом" привели к смерти украинского защитника Александра Ищенко в российском плену в СИЗО.



Азовец Александр Ищенко умер в российском плену / Фото "Калины"



Судмедэксперт выяснил причину смерти Александра Ищенко / Фото "Калины"

"Калина" обратился к каждому украинскому чиновнику, дипломату и правозащитнику, ко всем, "кто имеет голос и влияние на международной арене: в ООН, Совете Европы и на других мировых площадках".

Дамы и господа, пока военные продолжают рискуя своей жизнью защищать Украину на фронте, вы должны делать все, чтобы наши пленные вернулись к родным целыми и здоровыми. Это ваш долг. Начните наконец действовать. От ваших действий зависят жизни наших воинов. От ваших голосов и от вашей решимости сегодня зависит, увеличится ли этот кровавый список замученных украинских пленных, и понесут ли ответственность палачи и убийцы,

– обратился он.