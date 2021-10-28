Убит активист "Правого сектора" Александр Иванина: что о нем известно

Вечером 27 октября в Сумах был убит активист "Правого сектора" Александр Иванина. Мужчину застрелили возле собственного дома – на глазах у жены.

24 канал пытался собрать информацию об убитом активисте.

Ранее 8 выстрелов в присутствии жены: в Сумах убили активиста "Правого сектора" Иванину

Краткая биография 29-летнего Александра Иванины

Как сообщает UAportal, Александр Иванина родился в 1992 году. У мужчины была собственная страница в фейсбуке, однако никакой личной информации на ней не указано. Однако Иванина много сообщений посвятил своей общественной деятельности – освещал свою позицию касательно проблем города и не только.

В сети Александр публиковал много фото с общественных событий, собственных фотографий, а также фото со своего осеннего отдыха.

Смотрите фото со страницы Александра Иванины:

Иванина баллотировался в Сумской городской совет

В 2020 году активист баллотировался в Сумской городской совет от "Правого сектора", однако стать депутатом ему не удалось.

27 октября Иванина выступал в горсовете

Именно в день смерти Иванина выступал в Сумском горсовете, он говорил о проблемах с маршрутными перевозчиками и оплате проезда в городе. Активист обвинил депутатов в том, что они не проголосовали за уменьшение стоимости с 10 до 7 гривен. Такие шаги Иванина назвал "грязным бизнесом депутатов и бизнесменов, которые манипулируют своим статусом".

Смотрите видео с выступлением Иванины:

Что говорят об Иванине соратники

О смерти друга сообщили сначала именно активисты "Правого сектора". Они уверены, что Иванин был убит из-за его антикриминальной деятельности. На фейсбук-странице активиста они выражают слова соболезнования и делятся воспоминаниями об Александре.

Не возникает сомнений, кто приложил к этому руку и где искать виновных. "Правый сектор" убежден, что именно националистическая деятельность Иванины стала причиной убийства. А убийц следует искать среди любителей "русского мира",

– написал глава "Правого сектора" Андрей Тарасенко.

Тарасенко опубликовал видео – с марта 2021 года, в котором говорится о предыдущем покушении на Иванину. События произошли в Сумах в декабре 2020 года, о них на видео рассказывает активист. Иванина заметил, что он с собратьями на выходе из ресторана встретил мужчину, который ему угрожал. Мужчина достал пистолет и начал стрелять из травмата. Пулю получил собрат Иванины.

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Главное об убийстве Александра Иванины:

Вечером 27 октября Иванина вместе с женой приехал на автомобиле домой. Когда мужчина вышел взять вещи из багажника, по нему стали стрелять. Неизвестный, по предварительной информации, уже ждал активиста на скамейке. В активиста произвели 8 выстрелов из пистолета. Все это произошло на глазах жены.

В полицию вызов поступил около 21:00 от оператора 103. В скорой сообщили, что на улице Заливной были выстрелы и там лежит окровавленный мужчина. На место прибыла следственно-оперативная группа и руководство Главного управления Нацполиции области. Правоохранители начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Александра Иванины

Смотрите фото с места преступления / Фото Нацполиции и соцсетей: