Информацию о назначении Якименко изданию подтвердили источники. Хотя она была известна еще с июня 2022 года, но только сейчас получила подтверждение.

Читайте также Арестованный в Германии разведчик мог передавать России секретные данные об Украине, – СМИ

Что известно о "назначении" Якименко

Руководителя Службы безопасности Украины времен позднего Януковича Александра Якименко сделали главой "спецслужбы" оккупированных территорий Херсонской области… Оккупационная "спецслужба" получила название "Государственная служба безопасности Украины",

– говорится в сообщении.

Сам Якименко является гражданином России и служил в ее армии. Также известно, что он является уроженцем Эстонии.

Следует отметить, что Александра Якименко назначили на должность главы СБУ в начале 2013 года. Это происходило с нарушением законодательства Украины.

Он был замешан во втягивании СБУ в попытки властей подавить Евромайдан в феврале 2014 года. После этого он сбежал в Россию вместе с Януковичем.

Что известно об Александре Якименко