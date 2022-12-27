Информацию о назначении Якименко изданию подтвердили источники. Хотя она была известна еще с июня 2022 года, но только сейчас получила подтверждение.
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Что известно о "назначении" Якименко
Руководителя Службы безопасности Украины времен позднего Януковича Александра Якименко сделали главой "спецслужбы" оккупированных территорий Херсонской области… Оккупационная "спецслужба" получила название "Государственная служба безопасности Украины",
– говорится в сообщении.
Сам Якименко является гражданином России и служил в ее армии. Также известно, что он является уроженцем Эстонии.
Следует отметить, что Александра Якименко назначили на должность главы СБУ в начале 2013 года. Это происходило с нарушением законодательства Украины.
Он был замешан во втягивании СБУ в попытки властей подавить Евромайдан в феврале 2014 года. После этого он сбежал в Россию вместе с Януковичем.
Что известно об Александре Якименко
- Официально об Акименко известно немного. По непроверенным данным, он еще в конце 90-х – начале 2000-х годов работал в СБУ.
- Однако известно, что в Службе безопасности Украины Якименко начал работать в 2010 году. В то время был начальником управления в Севастополе. В этой должности он стал генерал-майором.
- В 2011 – 2012 годах возглавлял СБУ в Донецкой области. После этого, летом 2012 года, стал первым заместителем главы СБУ и руководителем управления "К", то есть по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
- Во время Революции Достоинства Якименко возглавлял СБУ до побега в Россию. Тогда бойцов спецподразделения "Альфа" привлекли к "зачистке" Дома профсоюзов на Майдане. Там был координационный центр протеста.
- Из-за попыток подавления Евромайдана Якименко сообщали о подозрении по меньшей мере четыре раза: в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах.
- Достоверно известно, что в 2020 году Печерский районный суд Киева разрешил спецрасследование. Ведь Якименко скрывался от следствия.