Немецкие телерадиокомпании WDR и NDR информируют, что Россия, возможно, получала информацию о ситуации в Украине через сотрудника Федеральной службы разведки и контрразведки Германии (BND), арестованного на днях по подозрению в государственной измене.
Кстати Правительство Германии считает новое наступление России в апреле 2023 года почти неизбежным, – СМИ
Сотрудник BND передавал данные о состоянии на фронте
По данным СМИ, сотрудник BND Карстен Л. мог передавать России секретные доклады с оценкой положения на фронте.
Сообщается также, что подозреваемый, вероятно, подвергался шантажу. Генеральный прокурор ФРГ и служба контрразведки не комментируют уведомление прессы.
Что известно об аресте сотрудника спецслужб в Германии
- Федеральная прокуратура задержала гражданина Германии Карстен Л. Его арестовали в Берлине. В квартире и на работе подозреваемого провели обыски.
- Ему инкриминируют работу в ФСБ России. По имеющимся данным, он в 2022 году передал российской спецслужбе информацию, полученную на работе. 22 декабря обвиняемый был доставили к следственному судье Федерального суда.
- По оценке министра юстиции ФРГ Марка Бушманна, в случае подтверждения подозрения речь пойдет о важном ударе против российской шпионской сети.
- Случай шпионажа сотрудника германской разведки в пользу России – это редкость. В последний раз подобный инцидент фиксировали еще в 2014 году. Тогда был арестован Маркус Р., который в течение нескольких лет шпионил в пользу американских спецслужб.
- В 2016 году его приговорили к восьми годам лишения свободы.