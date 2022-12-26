Німецькі телерадіокомпанії WDR та NDR інформують, що Росія, можливо, отримувала інформацію про ситуацію в Україні через співробітника Федеральної служби розвідки та контррозвідки Німеччини (BND), якого днями заарештували за підозрою у державній зраді.

До речі Уряд Німеччини вважає новий наступ Росії у квітні 2023 року майже неминучим, – ЗМІ

Співробітник BND передавав дані про стан на фронті

За даними ЗМІ, співробітник BND Карстен Л. міг передавати Росії секретні доповіді з оцінкою становища на фронті.

Повідомляється також, що підозрюваний, ймовірно, зазнавав шантажу. Генеральний прокурор ФРН та служба контррозвідки не коментують повідомлення преси.

Що відомо про арешт працівника спецслужб у Німеччині