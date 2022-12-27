Інформацію про призначення Якименка виданню підтвердили джерела. Хоч вона була відома ще з червня 2022 року, та тільки зараз отримала підтвердження.

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Що відомо про "призначення" Якименка

Очільника Служби безпеки України часів пізнього Януковича Олександра Якименка зробили головою "спецслужби" окупованих територій Херсонської області… Окупаційна "спецслужба" отримала назву "Державна служба безпеки України",

– мовиться в повідомленні.

Сам Якименко є громадянином Росії та служив у її армії. Також відомо, що він є уродженцем Естонії.

Варто зауважити, що Олександра Якименка призначили на посаду очільника СБУ на початку 2013 року. Це відбувалось з порушенням законодавства України.

Він був замішаний у втягуванні СБУ в спроби влади придушити Євромайдан в лютому 2014 року. Після цього він втік до Росії разом з Януковичем.

Що відомо про Олександра Якименка