Інформацію про призначення Якименка виданню підтвердили джерела. Хоч вона була відома ще з червня 2022 року, та тільки зараз отримала підтвердження.
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Що відомо про "призначення" Якименка
Очільника Служби безпеки України часів пізнього Януковича Олександра Якименка зробили головою "спецслужби" окупованих територій Херсонської області… Окупаційна "спецслужба" отримала назву "Державна служба безпеки України",
– мовиться в повідомленні.
Сам Якименко є громадянином Росії та служив у її армії. Також відомо, що він є уродженцем Естонії.
Варто зауважити, що Олександра Якименка призначили на посаду очільника СБУ на початку 2013 року. Це відбувалось з порушенням законодавства України.
Він був замішаний у втягуванні СБУ в спроби влади придушити Євромайдан в лютому 2014 року. Після цього він втік до Росії разом з Януковичем.
Що відомо про Олександра Якименка
- Офіційно про Якименка відомо не багато. За неперевіреними даними, він ще на наприкінці 90-х – на початку 2000-х років працював у СБУ.
- Проте достеменно відомо, що в Службі безпеки України Якименко почав працювати у 2010 році. У ті часи був начальником управління в Севастополі. На цій посаді він став генерал-майором.
- У 2011 – 2012 роках очолював СБУ в Донецькій області. Після цього, влітку 2012 року, став першим заступником голови СБУ та очільником управління "К", тобто по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
- Під час Революції Гідності Якименко очолював СБУ аж до втечі в Росію. Тоді бійців спецпідрозділу "Альфа" залучили до "зачистки" Будинку профспілок на Майдані. Саме там був координаційний центр протесту.
- Через спроби придушення Євромайдану Якименку повідомляли про підозру щонайменше чотири рази: у 2014, 2015, 2017 та 2021 роках.
- Достеменно відомо, що у 2020 році Печерський районний суд Києва дав дозвіл на спецрозслідування. Адже Якименко переховувався від слідства.