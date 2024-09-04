Неофициальный статус фаворита и новая должность в Офисе Президента: биография Александра Камышина

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3 сентября 2024 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин написал заявление об отставке, а уже на следующий день Верховная Рада 243 голосами "за" удовлетворила его желание.

Впрочем, без работы Александр Камышин сидеть не будет, ведь идет фактически на повышение – в Офис Президента Украины, который в последние годы превратился в параллельное правительство и, похоже, имеет больше власти и полномочий, чем настоящий Кабмин. Камышин в этой структуре должен занять важное место стратегического советника (что бы это ни было) и оправдать свой неофициальный статус фаворита Президента. С каким багажом чиновник подошел к этому этапу своей карьеры – рассказывает 24 Канал.

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Работал на Фиалу и Ахметова: биография Александра Камышина

Александру Камышину 40 лет, он родился 2 июля 1984 года в Киеве. В столице Украины Камышин получил среднее и высшее образование – он выпускник КПИ, имеет сразу два диплома бакалавра – как финансист и специалист компьютерных наук.

Последний диплом Камышин получал как сотрудник международной аудиторской компании KPMG.

В 2008 году молодой финансист перешел в мощную инвестиционную компанию Dragon Capital Томаша Фиалы . В компании чешско-украинского бизнесмена Камышин был на хорошем счету и тот не боялся доверять своему протеже ответственные участки.

. В компании чешско-украинского бизнесмена Камышин был на хорошем счету и тот не боялся доверять своему протеже ответственные участки. Так, уже в возрасте 25 лет Камышин стал генеральным директором Карловского машиностроительного завода, известного как KMZ Industries. Это предприятие занималось производством элеваторов и других решений для хранения и обработки и было важным игроком на сельскохозяйственном рынке, собственно, остается им и по сей день.



Александр Камышин / фото traktorist.ua

В 2012 году на перспективного управленца обратили внимание менеджеры другого олигарха – самого богатого украинца Рината Ахметова – и сделали Камышину предложение, от которого тот не мог отказаться.

В последующие 7 лет Александр Камышин будет работать менеджером по инвестициям ахметовской компании SCM, отвечать в бизнес-империи олигарха за аграрку и логистику и уйдет с работы мечты только на другую работу мечты.

В 2019 году Камышин вместе с партнером по SCM Николаем Нестеренко запускают собственный бизнес, конечно, инвестиционную компанию.



Она получила название Fortior Capital и становится важным игроком на рынке. Здесь помогли старые связи, полученные как во времена работы на Фиалу, так и на Ахметова.

Работа на государство: Укрзализныця и оборонный сектор

В 2021 году Александр Камышин открывает новую для себя страницу – он начинает работать на государство. Сначала как советник министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, а через несколько месяцев – 11 августа 2021 года – как исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця".



Камышин и Кубраков / фото с фейсбук-страницы Александра Кубракова

На новом для себя месте Камышин, и 31 декабря 2021 года отметка и/о с его должности исчезла. А дальше была полномасштабная война.

Роль железной дороги в ней как главной транспортной артерии ВСУ была определяющей. Не меньшим было значение железных дорог для экономики и торговли. Все это обеспечило чрезвычайно эффективное руководство и лидерство бывшего бизнесмена со странной прической, который ставил перед собой сверхзадачи и не боялся новых вызовов.

За эту уникальную способность и стрессоустойчивость Камышин получил неофициальный статус любимца президента Зеленского, который не боялся давать железнодорожнику новые поручения и задачи.

Новым вызовом для Камышина стало восстановление и вывод на новый уровень оборонной промышленности. 21 марта 2023 года Верховная Рада назначила Александра Камышина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.



Александр Камышин во время совещания / фото Минобороны

Главной задачей Камышина стала организация эффективной работы отечественного ОПК и обязательное чудо, то есть превращение "Укроборонпрома" (и не только) из коррупционной кормушки в прогрессивную корпорацию. Несмотря на прогнозы и предостережения, чудо произошло – Украина сумела увеличить производство оружия и существенно улучшила качество работы оборонного сектора.

Камышин доказал, что умеет работать в команде и вместе с другими министрами и чиновниками (среди них – руководители МИД, Минобороны и новый руководитель “Укроборонпрома” 32-летний Герман Сметанин) достиг уникальных результатов, в частности, и на ниве международного сотрудничества с ведущим мировыми лидерами, которые отныне производят свое оружие непосредственно в Украине.

Министр интересовался всем и "влезал" буквально в любую проблему необъятного ОПК – его странная косичка (то ли из "варкрафта", то ли из сарматских времен) стала органичным символом реформ критически важного для украинской победы сектора. И символом успешным.



Камышин продолжит работать в оборонке / фото УЗ

Отдельной заслугой министра является ускорение развития созданной с нуля индустрии дронов. Благодаря Камышину, его пониманию бизнес-процессов, лоббизма, а иногда и умению не мешать, Украина получила мощную отрасль, которая сейчас не только позволила выстоять ВСУ в трудные месяцы, но уже пугает Россию на ее собственной территории и является примером для подражания, а иногда и зависти всего мира.

То же самое касается производства военной техники и, надеемся, суверенной ракетной программы. Но за успехами последней Камышин уже будет наблюдать не как министр, а как член Офиса Президента. Он покидает пост с чистой совестью и 4 сентября не побоялся прийти в парламент, чтобы отчитаться о своей действительно титанической работе.

Ну, а бонусной нагрузкой для Камышина станет работа во главе национальной Федерации шахмат, где его избрали президентом за несколько дней до увольнения. Это действительно большой вызов, потому что беспорядок в этом виде спорта вполне сопоставим с тем, который был в оборонном секторе.