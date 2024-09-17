Бывший министр Камышин получил новую работу: Кабмин принял распоряжение

Александр Камышин вошел в наблюдательный совет АО "Укрзализныця". Соответствующее распоряжение принял Кабинет министров.

Отметим, что премьер-министр Шмыгаль уже подписал указ. Об этом говорится на сайте правительства.

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Камышин назначен членом наблюдательного совета АО "Укрзализныця"

Это закреплено распоряжением Кабмина № 878-р, которым Камышин назначается членом наблюдательного совета Укрзализныци как представитель государства. Распоряжение вступает в силу с 26 сентября 2024 года.

Согласно информации на правительственном портале, соответствующее распоряжение от 13 сентября подписал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он также уполномочил председателя правления "Укрзализныци" Евгения Лященко подписать гражданско-правовой договор с Камышиным.

Сам Камышин эту информацию также уже подтвердил.

"Начинаю работу в наблюдательном совете "Укрзализныци" как представитель государства. Верю, что мой опыт поможет нашей железной дороге стать лучшей в мире", – говорится в заявлении Камышина в его телеграм-канале.