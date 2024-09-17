Зазначимо, що прем'єр-міністр Шмигаль вже підписав указ. Про це йдеться на сайті уряду.

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Камишін призначений членом наглядової ради АТ "Укрзалізниця"

Це закріплено розпорядженням Кабміну № 878-р, яким Камишін призначається членом наглядової ради Укрзалізниці як представник держави. Розпорядження набуває чинності з 26 вересня 2024 року.

Відповідно до інформації на урядовому порталі, відповідне розпорядження від 13 вересня підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він також уповноважив голову правління "Укрзалізниці" Євгена Лященка підписати цивільно-правовий договір з Камишіним.

Сам Камишін цю інформацію також уже підтвердив.

"Розпочинаю роботу в наглядовій раді "Укрзалізниці" як представник держави. Вірю, що мій досвід допоможе нашій залізниці стати найкращою в світі", – ідеться в заяві Камишіна в його телеграм-каналі.