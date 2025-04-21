Отец девятиклассника Александра решил отвезти его в город, чтобы купить ему вкусности и порадовать в день рождения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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За жизнь Александра боролись 2 дня

Семья жила скромно. Отец занимается строительными работами – мог забор поставить или что-то отремонтировать, а сын пытался также заработать деньги и ходил косить траву соседям.

Мужчина также занимается ремонтом автомобилей, поэтому по дороге в Херсон они с сыном остановились на СТО.

В тот момент россияне обстреляли город. Один из КАБов с кассетным зарядом упал рядом – шрапнель и обломки разлетелись вокруг и нанесли ранения подростку.

Отец получил контузию. Несмотря на это, он сразу повез сына в больницу – "скорая" к месту атаки доехать не смогла.

За жизнь ребенка боролись 2 суток, но, к сожалению, 19 апреля Саша умер.

Папа остался один из семьи: сердце мамы не выдержало обстрелов осенью

Он был единственным ребенком в семье. Осенью 2024 года, не выдержав постоянных обстрелов, умерла мама мальчика – у нее случился сердечный приступ. Теперь из семьи остался сам отец.

Саша был очень веселым, общительным парнем. Он имел много друзей. Он всегда помогал отцу по хозяйству,

– рассказала мама его друга.

Учительница Александра Ирина Князь, с трудом подбирая слова, поделилась, что это был светлый ребенок, который умел со всеми подружиться и найти общий язык.

Он был таким светлым ребенком. Встречаешь его на улице – он всегда здоровается и обязательно улыбается. В последние годы мы учились дистанционно, поэтому мне трудно сказать, чем он увлекался. Футбол, как и у всех мальчиков. Еще любил компьютерные игры. И вообще он со всеми дружил, умел найти общий язык,

– рассказала учительница.

Она добавила, что Саша мечтал поехать к старшей сестре по матери в Испанию, но эта мечта так и не осуществилась.

Его папа очень тяжело переживает смерть своего ребенка. В селе говорят, что "тяжело смотреть, как женщины плачут, а как рыдает мужчина от горя – это просто невыносимо горько".