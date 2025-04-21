Батько дев'ятикласника Олександра вирішив відвезти його до міста, аби купити йому смаколики та порадувати у день народження. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA.

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За життя Олександра боролися 2 дні

Сім'я жила скромно. Батько займається будівельними роботами – міг паркан поставити або щось відремонтувати, а син намагався також заробити гроші і ходив косити траву сусідам.

Чоловік також займається ремонтом автомобілів, тому дорогою до Херсона вони із сином зупинилися на СТО.

У той момент росіяни обстріляли місто. Один із КАБів із касетним зарядом впав поряд – шрапнель та уламки розлетілися навколо та завдали поранення підлітку.

Батько отримав контузію. Попри це, він одразу повіз сина у лікарні – "швидка" до місця атаки доїхати не змогла.

За життя дитини боролися 2 доби, але, на жаль, 19 квітня Сашко помер.

Тато залишився сам із сім'ї: серце мами не витримало обстрілів восени

Він був єдиною дитиною у сім'ї. Восени 2024 року, не витримавши постійних обстрілів, померла мама хлопчика – у неї стався серцевий напад. Тепер із сім'ї залишився сам батько.

Сашко був дуже веселим, товариським хлопцем. Він мав багато друзів. Він завжди допомагав батькові по господарству,

– розповіла мама його друга.

Вчителька Олександра Ірина Князь, насилу підбираючи слова, поділилася, що це була світла дитина, яка вміла з усіма подружитися та порозумітися.

Він був такою світлою дитиною. Зустрічаєш його на вулиці – він завжди вітається та обов'язково усміхається. В останні роки ми навчалися дистанційно, тому мені важко сказати, чим він захоплювався. Футбол, як і у всіх хлопчиків. Ще любив комп'ютерні ігри. І взагалі він з усіма товаришував, умів порозумітися,

– розповіла вчителька.

Вона додала, що Сашко мріяв поїхати до старшої сестри по матері в Іспанію, але ця мрія так і не здійснилася.

Його тато дуже важко переживає смерть своєї дитини. У селі кажуть, що "тяжко дивитися, як жінки плачуть, а як ридає чоловік від горя – це просто нестерпно гірко".