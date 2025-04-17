Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виконувача обов'язків міського голови Сум Артема Кобзаря.

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Кирила Ілляшенка нагородили відзнакою

Артем Кобзар розповів, що під час ракетного удару по Сумах 13 квітня Кирило їхав в автобусі разом із мамою на тренування.

Ми безмежно пишаємось нашими юними героями. Один із них – 13-річний Кирило Ілляшенко, про якого вже знає вся Україна завдяки його сміливому та мужньому вчинку,

– написав очільник міста.

За його словами, в момент, коли більшість охопив страх, хлопець не розгубився: він мужньо вибив вікно, розблокував двері та допоміг іншим пасажирам вибратись. Після цього Кирило також рятував поранених на вулиці.

Від імені Сумської міської ради Кирила нагородили Почесною відзнакою "За заслуги перед містом" III ступеню. Також юнаку подарували безкоштовну путівку на двотижневий відпочинок у Болгарії на Сонячному березі в дитячому таборі "Мандарин".

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Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Сумах у Вербну неділю загинули 36 осіб, серед яких 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. Також унаслідок атаки, за даними міського голови Сум Олександра Лисенка, постраждало 125 осіб, серед яких – 18 дітей.