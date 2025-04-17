Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности мэра Сум Артема Кобзаря.

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Кирилла Ильяшенко наградили знаком отличия

Артем Кобзарь рассказал, что во время ракетного удара по Сумах 13 апреля Кирилл ехал в автобусе вместе с мамой на тренировку.

Мы бесконечно гордимся нашими юными героями. Один из них – 13-летний Кирилл Ильяшенко, о котором уже знает вся Украина благодаря его смелому и мужественному поступку,

– написал глава города.

По его словам, в момент, когда большинство охватил страх, парень не растерялся: он мужественно выбил окно, разблокировал двери и помог другим пассажирам выбраться. После этого Кирилл также спасал раненых на улице.

От имени Сумского городского совета Кирилла наградили Почетным знаком отличия "За заслуги перед городом" III степени. Также юноше подарили бесплатную путевку на двухнедельный отдых в Болгарии на Солнечном берегу в детском лагере "Мандарин".

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Напомним, в результате российского ракетного удара по Сумах в Вербное воскресенье погибли 36 человек, среди которых 11-летний мальчик и 17-летний юноша. Также в результате атаки, по данным городского головы Сум Александра Лысенко, пострадали 125 человек, среди которых – 18 детей.