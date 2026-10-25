Более двух лет считался пропавшим без вести: на фронте погиб 24-летний Александр Копытюк

На Купянском направлении погиб 24-летний военнослужащий из Волыни Александр Копытюк. Более двух лет этот защитник числился пропавшим без вести.

Трагическую новость сообщили в Колковской поселковой территориальной общине Луцкого района.

Что известно о погибшем воине

Александр Копытюк проживал в селе Черниж. Парень встал на защиту Украины после начала полномасштабного вторжения России. Он нес службу в звании солдата на должности помощника гранатометчика аэромобильного отделения.

Свой последний бой 24-летний военный принял 30 июля 2024 года вблизи населенного пункта Песчаное Купянского района Харьковской области.

В общине отметили, что воин погиб при выполнении боевого задания, сдерживая штурмовые действия российских оккупантов.

Он до последнего вздоха оставался верным военной присяге, проявив стойкость и мужество в бою за нашу свободу и независимость,

– подчеркнули в поселковой раде.

Дома новости о сыне более двух лет ждала его мать.

О дате прибытия кортежа с телом погибшего и церемонии похорон в общине обещают сообщить дополнительно.

Ранее стало известно о гибели на фронте известного спелеолога из Тернопольской области Бориса Горы.

В 1990-х годах он основал туристический клуб "Кристалл" при организации "Пласт", где обучал молодежь и организовывал походы. Впоследствии мужчина поселился в селе Залесье в Тернопольской области, недалеко от пещеры Млинки. Он обустроил спелеобазу, работал гидом, организовывал сплавы по Днестру и занимался волонтерством.

Борис Гора внес значительный вклад в развитие туризма в регионе и подготовил сотни инструкторов. После начала полномасштабного вторжения он присоединился к защите Украины.