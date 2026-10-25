Более двух лет считался пропавшим без вести: на фронте погиб 24-летний Александр Копытюк
На Купянском направлении погиб 24-летний военнослужащий из Волыни Александр Копытюк. Более двух лет этот защитник числился пропавшим без вести.
Трагическую новость сообщили в Колковской поселковой территориальной общине Луцкого района.
Что известно о погибшем воине
Александр Копытюк проживал в селе Черниж. Парень встал на защиту Украины после начала полномасштабного вторжения России. Он нес службу в звании солдата на должности помощника гранатометчика аэромобильного отделения.
Свой последний бой 24-летний военный принял 30 июля 2024 года вблизи населенного пункта Песчаное Купянского района Харьковской области.
В общине отметили, что воин погиб при выполнении боевого задания, сдерживая штурмовые действия российских оккупантов.
Он до последнего вздоха оставался верным военной присяге, проявив стойкость и мужество в бою за нашу свободу и независимость,
– подчеркнули в поселковой раде.
Дома новости о сыне более двух лет ждала его мать.
О дате прибытия кортежа с телом погибшего и церемонии похорон в общине обещают сообщить дополнительно.
Ранее стало известно о гибели на фронте известного спелеолога из Тернопольской области Бориса Горы.
В 1990-х годах он основал туристический клуб "Кристалл" при организации "Пласт", где обучал молодежь и организовывал походы. Впоследствии мужчина поселился в селе Залесье в Тернопольской области, недалеко от пещеры Млинки. Он обустроил спелеобазу, работал гидом, организовывал сплавы по Днестру и занимался волонтерством.
Борис Гора внес значительный вклад в развитие туризма в регионе и подготовил сотни инструкторов. После начала полномасштабного вторжения он присоединился к защите Украины.