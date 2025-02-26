Воин был награжден Орденом Богдана Хмельницкого третьей степени. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на 116 бригаду.
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Майор, который был профессионалом своего дела
Побратимы Александра Коваленко вспоминают, что он был ответственным и профессиональным. Он вместе с подчиненными успешно выполнял задачи в боях под Авдеевкой, когда враг проводил бесконечные штурмы.
Александр умело руководил подразделением, обеспечивал эффективную коммуникацию со смежными силами и делал все возможное, чтобы боевые задачи выполнялись слаженно и успешно,
– говорится в сообщении.
За боевые заслуги "Подкова" был награжден Орденом Богдана Хмельницкого.
Несмотря на сложности, которые были на передовой, Александр Коваленко оставался оптимистом, поддерживал боевой дух побратимов, мог помочь и поддержать.
В то же время майор был требовательным и принципиальным к своим подчиненным, ведь знал, что от этого зависит жизнь каждого военного. Честь и долг для боевого офицера Александра Коваленко была превыше всего.
Подвиг и преданность Украине Александра "Подковы" Коваленко навсегда останутся в сердцах каждого украинца. Склоняем головы в скорби и выражаем соболезнования родным погибшего Героя.