Уилтон стал самым молодым британцем, который погиб, защищая Украину от российского вторжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
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Что известно о Джеймсе Уилтоне
Джеймс Уилтон погиб 23 июля 2024 года. Тогда он шел по полю с группой бойцов-иностранцев, которые доставляют грузы на линию фронта. В этот момент его заметили и начали преследовать три вражеских дрона.
Товарищ погибшего, американец Джейсон, говорит, что дрон взорвался всего в 30 метрах от безопасного места. Джеймс Уилтон погиб на месте.
Как только на него нацелился дрон, у Джеймса не осталось ни одного шанса. Это была первая и последняя миссия Джеймса,
– рассказал американец.
Он также добавляет, что группа несла 60-килограммовые рюкзаки и передвигалась парами, когда их заметили беспилотники. В определенный момент бойцам пришлось пересечь открытое поле без каких-либо укрытий.
Джейсон говорит, что именно он был руководителем группы из шести человек, они передвигались парами на расстоянии 20 метров друг от друга. Он и Джеймс шли последними.
Стоит заметить, что погибший не имел военного опыта, но прошел ускоренный курс в украинских инструкторов, перед тем, как его направили во Второй интернациональный легион Украины.
Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило смерть Уилтона. Отец погибшего заявил, что просил сына не ехать в Украину, но он был полон решимости бороться за нее.
Я никогда этого не переживу. Я не хотел, чтобы он шел, но его сердце было настроено на это. Он хотел помочь Украине,
– говорит отец Уилтона.
Он добавляет, что жалеет о том, что не поменялся местами со своим сыном, ведь у него "впереди была целая жизнь.
На фронте также погиб 19-летний доброволец из Польши Филипп Антосяк. Его родители не знали о поездке в Украину, а последний раз видели сына еще в середине 2024 года. Один из собратьев погибшего рассказал, что парень был предан тому, что делал, а таких людей трудно сегодня встретить.