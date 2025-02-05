Уилтон стал самым молодым британцем, который погиб, защищая Украину от российского вторжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что известно о Джеймсе Уилтоне

Джеймс Уилтон погиб 23 июля 2024 года. Тогда он шел по полю с группой бойцов-иностранцев, которые доставляют грузы на линию фронта. В этот момент его заметили и начали преследовать три вражеских дрона.

Товарищ погибшего, американец Джейсон, говорит, что дрон взорвался всего в 30 метрах от безопасного места. Джеймс Уилтон погиб на месте.

Как только на него нацелился дрон, у Джеймса не осталось ни одного шанса. Это была первая и последняя миссия Джеймса,

– рассказал американец.

Он также добавляет, что группа несла 60-килограммовые рюкзаки и передвигалась парами, когда их заметили беспилотники. В определенный момент бойцам пришлось пересечь открытое поле без каких-либо укрытий.

Джейсон говорит, что именно он был руководителем группы из шести человек, они передвигались парами на расстоянии 20 метров друг от друга. Он и Джеймс шли последними.

Стоит заметить, что погибший не имел военного опыта, но прошел ускоренный курс в украинских инструкторов, перед тем, как его направили во Второй интернациональный легион Украины.

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило смерть Уилтона. Отец погибшего заявил, что просил сына не ехать в Украину, но он был полон решимости бороться за нее.

Я никогда этого не переживу. Я не хотел, чтобы он шел, но его сердце было настроено на это. Он хотел помочь Украине,

– говорит отец Уилтона.

Он добавляет, что жалеет о том, что не поменялся местами со своим сыном, ведь у него "впереди была целая жизнь.

На фронте также погиб 19-летний доброволец из Польши Филипп Антосяк. Его родители не знали о поездке в Украину, а последний раз видели сына еще в середине 2024 года. Один из собратьев погибшего рассказал, что парень был предан тому, что делал, а таких людей трудно сегодня встретить.