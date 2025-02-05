Вілтон став наймолодшим британцем, який загинув, захищаючи України від російського вторгнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Що відомо про Джеймса Вілтона

Джеймс Вілтон загинув 23 липня 2024 року. Тоді він йшов по полю з групою бійців-іноземців, які доставляють вантажі на лінію фронту. У цей момент його помітили та почали переслідувати три ворожі дрони.

Товариш загиблого, американець Джейсон, каже, що дрон вибухнув лише за 30 метрів від безпечного місця. Джеймс Вілтон загинув на місці.

Щойно на нього націлився дрон, у Джеймса не залишилося жодного шансу. Це була перша й остання місія Джеймса,

– розповів американець.

Він також додає, що група несла 60-кілограмові рюкзаки та пересувалася парами, коли їх помітили безпілотники. У певний момент бійцям довелося перетнути відкрите поле без будь-яких укриттів.

Джейсон каже, що саме він був керівником групи з шести людей, вони пересувалися парами на відстані 20 метрів одна від одної. Він та Джеймс йшли останніми.

Варто зауважити, що загиблий не мав військового досвіду, але пройшов прискорений курс в українських інструкторів, перед тим, як його направили до Другого інтернаціонального легіону України.

Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило смерть Вілтона. Батько загиблого заявив, що просив сина не їхати в Україну, але він був сповнений рішучості боротися за неї.

Я ніколи цього не переживу. Я не хотів, щоб він ішов, але його серце було налаштоване на це. Він хотів допомогти Україні,

– каже батько Вілтона.

Він додає, що шкодує про те, що не помінявся місцями зі своїм сином, адже у нього "попереду було ціле життя.

На фронті також загинув 19-річний доброволець з Польщі Філіп Антосяк. Його батьки не знали про поїздку в Україну, а останній раз бачили сина ще у середині 2024 року. Один із побратимів загиблого розповів, що хлопець був відданий тому, що робив, а таких людей важко сьогодні зустріти.