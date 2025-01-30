Його батьки навіть не знали, що він планував їхати на війну в Україну. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF24.

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Планував служити у британській армії, але пішов воювати за Україну

Філіп Антосяк служив у 25 десантній бригаді у підрозділі безпілотних ударних комплексів "Рубак".

Хлопець відповідав за оснащення важких безпілотників, якими ЗСУ атакують росіян та доставляють боєприпаси на передову.

Один із його побратимів розповів, що хлопець був відданий тому, що робив, а таких людей нині важко зустріти.

З Філіпом попрощалися у четвер, 30 січня, у Михайлівському соборі у Києві, а потім на Майдані Незалежності. Під час церемонії прощання лунали гімни обох країн.

Її відвідали, зокрема, представники польського консульства та польських організацій в Україні.

У Києві попрощалися із Філіпом Антосяком / Фото EPA

Під час прощання у Києві також були батьки Філіпа, які проживають в Англії. Востаннє вони бачили свого сина в середині 2024 року. Їм вручили почесну грамоту за заслуги та мужність.

Ми не знали, що він планує переїхати сюди. Після закінчення середньої школи в Кембриджі, де ми живемо, він планував приєднатися до британської армії, а потім піти в офіцерську школу в Лондоні. Однак він поїхав в Україну,

– розповіли вони.

Під час кожної розмови із батьками хлопець повторював, що пишається тим, що допомагає Україні.

"У першому листі, який він написав нам, коли від'їжджав в Україну, він попросив вибачення за те, що вперше в житті обдурив нас, але це був його план", – сказав батько Філіпа.

Поховають воїна у Ловічі, що у Лодзинському воєводстві.