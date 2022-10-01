Российского пилота, подбитого под Черниговом, обменяли на 5 украинских, – Буданов

Российского пилота Александра Красноярцева, бомбившего жилые кварталы Чернигова, обменяли на 5 украинских пилотов.

Красноярцева обменяли еще 4-5 месяцев назад. Об этом в эфире единственного телемарафона рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов, сообщает 24 канал.

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Военного преступника, бомбившего Чернигов, уже давно обменяли

По словам Кирилла Буданова, российского пилота Александра Красноярцева, бомбившего жилые кварталы Чернигова, а весной попавшего в плен, давно обменяли на 5 украинских летчиков.

Летчик Красноярцев мы обменяли месяцев 4 – 5 назад. Мы его обменяли на наших пилотов. Если не ошибаюсь, на пятерых,

– сказал Буданов.

Что известно об Александре Красноярцеве

Он старший летчик, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки дислоцированной под Челябинском авиационной базы 6980. Его самолет Силы обороны сбили 5 марта около 11:30.

Россиянина задержали, после чего ему объявили о подозрении в нарушении. законов и обычаев войны. Расследование доказало, что Красноярцев совершал преступные, полностью осознавая последствия.

Сначала россиянин пытался убедить, что не видел, куда сбрасывает бомбы. Впоследствии он сам подтвердил, что обстреливал гражданскую инфраструктуру, а не военные объекты.

Красноярцев вылетал и бомбил аэропорт в Киевской области, а также в Черниговскую область. После того, как его самолет сбили и оккупант оказался в Черниговской области, он убил гражданского, который пытался догнать его.

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