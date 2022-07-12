В автомобиле въехала фура

Инцидент произошел на улице Набережно-Рыбальской. К нему причастны сразу 4 автомобиля.

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Я сегодня попал в ДТП, но не по своей вине. Фура врезалась в стоявшие машины и просто собрала нас в гармошку. Чудом никто не пострадал,

– рассказал парламентарий.

На фото с места происшествия видно, что фура врезалась в один легковой автомобиль, а тот, в свою очередь, еще 2, которые были расположены рядом.



В одном из автомобилей был нардеп Куницкий

Куницкий также опроверг распространяемую соцсетями и СМИ информацию о том, что он был пассажиром автомобиля, который столкнулся с другим транспортом на Новоирпинском шоссе в Святошинском районе. В этой аварии погибли два человека.

Что известно о Куницком