В автомобілі в'їхала фура
Інцидент трапився на вулиці Набережно-Рибальській. До нього причетні одразу 4 автомобілі.
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Я сьогодні потрапив у ДТП, але не зі своєї вини. Фура врізалася в машини, які стояли, і просто зібрала нас у гармошку. Дивом ніхто не постраждав,
– розповів парламентар.
На фото з місця події видно, що фура врізалася в один легковий автомобіль, а той, своєю чергою, у ще 2, які були розташовані поруч.
В одному з автомобілів був нардеп Куницький
Куницький також спростував інформацію, яка ширилася соцмережами та ЗМІ, про те, що він був пасажиром автомобіля, який зіткнувся з іншим транспортом на Новоірпінському шосе у Святошинському районі. У цій аварії загинули двоє осіб.
Що відомо про Куницького
- Політик є проросійським діячем та блогером, який був внесений до бази "Миротворець". У 2014 році Куницький неодноразово їздив у вже окупований Крим та навіть називав його російським.
- Упродовж 2014 – 2016 років блогер проводив кампанію з дискредитації блокпостів, які були організовані на підконтрольній території України з метою безпеки. Куницький фіксував об'єкти, чим провокував військових на конфлікт.
- Під час парламентських виборів 2019 році політик приховав, що має 2 громадянства – українське та ізраїльське.
- Журналісти програми "Схеми" називають Куницького активним представником групи олігарха Ігоря Коломойського. У Верховній Раді він нібито лобіює бізнес-інтереси російського бізнесу щодо поставки газобалонного обладнання для авто.