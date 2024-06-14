В Харькове ищут журналиста Александра Лапшина.

Смотрите также Обещал разрушить жизнь: один из подозреваемых в убийстве 9-летней Валерии предоставил алиби

Детали исчезновения

По словам родственников и друзей Александра, мужчина вышел из своей квартиры 29 мая. С тех пор уже 16 дней от журналиста нет никаких известий.

Привлекает внимание тот факт, что, выходя из квартиры, он не взял с собой ни мобильного телефона, ни документов. Обычно журналист никогда не оставлял телефон и всегда находился на связи.

"Что могло произойти в тот день, не понятно", – делятся переживаниями родные Александра.

Справка: Александр Лапшин – 43 – летний журналист и волонтер. Проживал сам, с начала полномасштабного вторжения писал и снимал о ходе российско-украинской войны. Несколько его материалов вышли на "Украинской правде".

Известно, что накануне своего исчезновения Александр Лапшин разговаривал с родителями и братом. У мужчины было все хорошо, ничего не указывало на то, что у него были какие-то проблемы.

Обратите внимание! Родственники Александра написали заявление в полицию. Всем, кто видел журналиста или что-то знает о его исчезновении, можно обращаться по номеру "102" или звонить брату волонетра: 0506158283.

Отметим, что со дня полномасштабной российской агрессии десятки тысяч украинцев считаются пропавшими без вести. По информации полиции, более 52 тысяч граждан Украины находятся в розыске.

Под Часовым Яром пропал без вести украинский журналист