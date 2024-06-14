В Харькове ищут журналиста Александра Лапшина.
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Детали исчезновения
По словам родственников и друзей Александра, мужчина вышел из своей квартиры 29 мая. С тех пор уже 16 дней от журналиста нет никаких известий.
Привлекает внимание тот факт, что, выходя из квартиры, он не взял с собой ни мобильного телефона, ни документов. Обычно журналист никогда не оставлял телефон и всегда находился на связи.
"Что могло произойти в тот день, не понятно", – делятся переживаниями родные Александра.
Известно, что накануне своего исчезновения Александр Лапшин разговаривал с родителями и братом. У мужчины было все хорошо, ничего не указывало на то, что у него были какие-то проблемы.
Отметим, что со дня полномасштабной российской агрессии десятки тысяч украинцев считаются пропавшими без вести. По информации полиции, более 52 тысяч граждан Украины находятся в розыске.
Под Часовым Яром пропал без вести украинский журналист
- С боевого задания в Донецкой области не вернулся журналист "Українських Новин" Александр Петраковский.
- С 30 мая мужчина считался пропавшим без вести. Впрочем, уже 2 апреля стало известно, что военный таки погиб.
- По словам его друга, он погиб в блиндаже вместе с собратьями из-за вражеского минометного обстрела. Дважды защитники пытались забрать тела, но безуспешно. Сейчас же позиция находится под врагом.
- Александр Петраковский стал на защиту родного Ирпеня Киевской области с первых дней полномасштабного вторжения России.
- После деоккупации Киевской области получил награду "За заслуги перед городом Ирпень", позже был награжден президентом орденом "За мужество" III степени.