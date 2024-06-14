У Харкові шукають журналіста Олександра Лапшина.

Дивіться також Обіцяв зруйнувати життя: один із підозрюваних у вбивстві 9-річної Валерії надав алібі

Деталі зникнення

За словами родичів і друзів Олександра, чоловік вийшов зі своєї квартири 29 травня. З того часу вже 16 днів від журналіста немає жодної звістки.

Привертає увагу той факт, що, виходячи з помешкання, він не взяв із собою ні мобільного телефону, ні документів. Зазвичай журналіст ніколи не залишав телефон і завжди перебував на зв'язку.

"Що могло статися того дня, не зрозуміло", – діляться переживаннями рідні Олександра.

Довідка: Олександр Лапшин – 43 – річний журналіст і волонтер. Проживав сам, від початку повномасштабного вторгнення писав і знімав про перебіг російсько-української війни. Кілька його матеріалів вийшли на "Українській правді".

Відомо, що напередодні свого зникнення Олександр Лапшин розмовляв з батьками і братом. У чоловіка було все добре, нічого не вказувало на те, що у нього були якісь проблеми.

Зверніть увагу! Родичі Олександра написали заяву до поліції. Усім, хто бачив журналіста або щось знає про його зникнення, можна звертатися за номером "102" або телефонувати братові волонетра: 0506158283.

Зазначимо, що з дня повномасштабної російської агресії десятки тисяч українців вважаються зниклими безвісти. За інформацією поліції, понад 52 тисячі громадян України перебувають у розшуку.

Під Часовим Яром зник безвісти український журналіст