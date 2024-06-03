Об этом стало известно от сослуживцев и родных Александра. Мужчина был командиром механизированной роты, а в мирной жизни работал в СМИ.

Смотрите также Львовщина прощается с боевым медиком и общественным деятелем Ириной Цыбух: видео

Что известно о Герое

Александр Петраковский посвятил 10 лет своей жизни работе в "Украинских Новостях". Официально воин считался пропавшим без вести при особых обстоятельствах от 30 мая 2024 года.

Впрочем, уже вскоре его друг Денис Иванеско сообщил в своей заметке на Facebook, что защитник погиб в блиндаже вместе с собратьями из-за вражеского минометного обстрела.

В последний бой пошел во главе группы. Позицию заняли быстро. К сожалению, ненадолго... В блиндаж прилетела мина. Больше из него никто не вышел. Искали раненых коптером. Наши дважды ходили забирать тела, но безуспешно. Позиция сейчас под врагом,

– рассказал друг бойца.

По его словам, журналист имел законную причину не идти воевать, однако стал на защиту родного Ирпеня Киевской области с первых дней полномасштабного вторжения России.

Согласно обнародованным данным, сначала Александр Петраковский присоединился к ТРО, а впоследствии прошел путь от старшего сержанта до младшего лейтенанта Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что после деоккупации Киевской области получил награду "За заслуги перед городом Ирпень", позже был награжден президентом орденом "За мужество" III степени. В Ирпене у Героя осталась жена Людмила, двое детей и больной отец.

"Его любила вся редакция – безотказный, всегда поможет, посоветует и организует. И непревзойденный "мастер шашлыка" на корпоративах. Последний раз говорили на Пасху. Было полно планов – ночная рыбалка, как "мама Люда" потом нафарширует рыбу, не пора ли освежить старенькую машину... Саня, спасибо за дружбу, спасибо что был с нами", – написал Денис Иванеско.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким Александра Петраковского. Светлая память Защитнику Украины!

Трагические потери Украины в войне