И․о․ мэра Чернигова Ломако требует от Совета обороны области возобновить движение транспорта

Совет обороны области должен срочно отменить решение начальника военной администрации Чернигова и восстановить движение транспорта в городе. С сегодняшнего дня в городе остановилось движение транспорта, тысячи горожан не смогли доехать на работу, в школы и так далее.

Об этом написал в своем телеграм-канале исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако.

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"Обращаюсь к Совету обороны области: срочно отменить решение начальника военной администрации Чернигова и восстановить движение транспорта в городе! Сейчас срочно необходимо провести Совет обороны области. Действия главы Черниговской ГВА Брижинского в условиях военного положения несут угрозу безопасности черниговцев. Прошу главу ОВА принять неотложные меры по преодолению последствий действий подчиненного чиновника и возобновлению движения транспорта в городе. Обращаюсь к правоохранителям проверить наличие коррупционной составляющей и признаков нарушения закона в действиях Брижинского", – написал Ломако.

Также он обратился к перевозчикам.

Ваша деятельность содержит значительную составляющую социальной ответственности. Прошу принять все необходимые меры и найти возможность возобновления работы транспорта, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства,

– подчеркнул и.о. городского головы Чернигова.

По словам Ломако, с сегодняшнего дня в Чернигове из-за действий начальника городской военной администрации частично остановилось движение общественного транспорта. Тысячи черниговцев не смогли доехать на работу, в школы, больницы или в церковь на большой религиозный праздник.

Основание: решение назначенного сверху чиновника – начальника военной администрации Чернигова господина Брижинского. Реальная причина: город отказался по требованию чиновника отдать часть земли приближенным к нему лицам и он заблокировал платежи перевозчикам. Из-за земельного шантажа военной администрации испытывают проблемы работники критической инфраструктуры, пенсионеры и люди с инвалидностью, взрослые и дети…,

– отметил Ломако.

Как сообщалось, начальник городской военной администрации Чернигова Дмитрий Брижинский, комментируя угрозу остановки транспорта, заявил, что "это не столь большая проблема, что кто-то лишние пять километров пройдет пешком".