Про це написав у своєму телеграм-каналі виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако.

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"Звертаюся до Ради оборони області: терміново скасувати рішення начальника військової адміністрації Чернігова та відновити рух транспорту в місті! Зараз терміново необхідно провести Раду оборони області. Дії голови Чернігівської МВА Брижинського в умовах воєнного стану несуть загрозу безпеці чернігівців. Прошу голову ОВА вжити невідкладних заходів щодо подолання наслідків дій підлеглого чиновника та відновлення руху транспорту в місті. Звертаюся до правоохоронців перевірити наявність корупційної складової та ознак порушення закону в діях Брижинського", – написав Ломако.

Також він звернувся до перевізників.

Ваша діяльність містить значну складову соціальної відповідальності. Прошу вжити всіх необхідних заходів та знайти можливість відновлення роботи транспорту, попри всі несприятливі обставини,

– наголосив в.о. міського голови Чернігова.

За словами Ломако, від сьогодні в Чернігові через дії начальника міської військової адміністрації частково зупинився рух громадського транспорту. Тисячі чернігівців не змогли доїхати на роботу, до шкіл, лікарень або до церкви на велике релігійне свято.

Підстава: рішення призначеного зверху чиновника – начальника військової адміністрації Чернігова пана Брижинського. Реальна причина: місто відмовилося на вимогу чиновника віддати частину землі наближеним до нього особам і він заблокував платежі перевізникам. Через земельний шантаж військової адміністрації відчувають проблеми працівники критичної інфраструктури, пенсіонери та люди з інвалідністю, дорослі та діти…,

– зазначив Ломако.

Як повідомлялося, начальник міської військової адміністрації Чернігова Дмитро Брижинський, коментуючи загрозу зупинки транспорту, заявив, що "це не така велика проблема, що хтось зайві п'ять кілометрів пройде пішки".