Лукашенко посещал психиатра: Максакова проанализировала поведение белорусского диктатора
Самопровозглашенный президент Беларуси в прошлом посещал психиатра. Белорусскому диктатору ставили диагноз – мазоическая психопатия.
Об этом 24 Каналу рассказала оперная артистка, видеоблогер и экс-депутат госдумы России Мария Максакова, отметив, что такой диагноз сложно корректировать.
Интересно Любитель молодых красавиц: как Лукашенко меняет женщин и скрывает "неудобного" сына
"Он такой "узурпатор со справкой". Определенные маниакальности, собственное значение, конспирологические теории заговора вокруг. Тотальная подозреваемость, отсутствие эмпатии", – рассказала оперная артистка.
Максакова отметила, что врач-психиатр Дмитрий Щегельский ценой собственной миграции обнародовал историю болезни самопровозглашенного президента Беларуси. Врач был знаком и общался с некоторыми психиатрами, к которым обращался белорусский диктатор.
Что известно о болезни белорусского диктатора: смотрите видео
Санитары для Лукашенко
Александр Лукашенко после того, как окончил исторический факультет, потребовал назначить его директором колхоза. Тогда его отправили на медицинское обследование.
"Можно сказать "вызвали санитаров", – подчеркнула экс-депутат госдумы России.
По словам видеоблогера, врач отмечает, что согласно белорусскому и законодательству других стран, Лукашенко продолжает быть вменяемым.
Он должен понести ответственность за все свои преступления. Его медицинская карта еще в те годы не может быть основой для смягчения тех или иных статей относительно него. Он совершенно вменяем, знает, что делает, делает это зло намеренно,
– подчеркнула оперная артистка.
Лакомый к женщинам
Лукашенко женат и имеет одну официальную жену – Галину. У них двое детей. После колхоза белорусский диктатор уехал в Минск, а жену оставил присматривать за крупным рогатым скотом.
"Мне кажется, она, по сравнению с усатым чудовищем, с радостью занималась крупным рогатым скотом. Похоже, у тех животных было больше эмпатии", – добавила видеоблогер.
Уехав оттуда, несмотря на брак, Лукашенко никогда себе не отказывал в любовницах. И все об этом знали.
Рассказывали о Лукашенко, будто он настолько похотлив и так падок на женщин, которые гуляли по Минску, что большинство могли так оказаться в крайне неприятной для себя ситуации,
– подчеркнула Мария Максакова.
Как только Лукашенко победил на выборах 1994 года, его администрация занималась этим поиском. Женщины, за которыми он ухаживал, становились все младше и младше.
"Эта склонность его всем хорошо известна. Наверное, это тоже одна из его патологий – неразборчивость в связях", – сказала экс-депутат госдумы России.
Что известно о личной жизни Лукашенко
- Самопровозглашенный президент Беларуси исповедует "традиционные семейные ценности". Однако белорусский диктатор хоть и имеет законную жену, но постоянно меняет любовниц.
- В целом у него есть трое детей. Однако Лукашенко может скрывать еще одного сына.
- Журналисты выяснили, что самопровозглашенный президент Беларуси мог отказаться от сына, имеющего умственную отсталость. Мальчика скрывали и скрывают в детдоме от общественности.